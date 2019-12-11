Заперла дверь и сбежала: полиция выяснила страшные детали пожара в колледже Одессы
Страшный пожар в Одесском колледже на Троицкой, где погибли по меньшей мере 12 человек, начался на третьем этаже. Если бы преподаватели вовремя сообщили о возгорании, трагедию можно было бы предотвратить.
Правоохранители в ходе расследования выяснили, что заведующая отделением колледжа имела шанс предотвратить катастрофическое развитие событий, но не сделала этого, пишет "Думская". Именно эта женщина первой заметила пожар в своем кабинете на третьем этаже.
Важно: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии
Женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора. Запаниковала,
– рассказали изданию.
Поиски директрисы затянулись, а огонь за это время очень быстро распространялся по колледжу.
"Пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал. В некоторых аудиториях студентов даже не сообщили о происходящем", – добавил собеседник.
Уже через 20 минут после задымления, увиденного заведующей в своем кабинете, пламя охватило 700 квадратных метров. Тогда на место происшествия приехали пожарные и начали спасать студентов и преподавателей из огненной ловушки.
Интересно: Спасала студентов и погибла: история преподавательницы экономического колледжа Одессы Анны Бортюк
Из-за смертельного пожара полиция 10 декабря сообщила о подозрении директрисе колледжа экономики и права Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия. Также подозрение должны объявить и заведующей отделением, которая первой увидела и не сообщила о пожаре.
Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное
- Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
- Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
- В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице умер спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
- Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Спасатели продолжают искать под завалами сгоревшего колледжа ряд пропавших без вести людей.
- Что касается причин пожара, то полиция рассматривает 3 версии: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.
- Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен, а правительство – 4 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших во время пожара.