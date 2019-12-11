Заперла дверь и сбежала: полиция выяснила страшные детали пожара в колледже Одессы

Страшный пожар в Одесском колледже на Троицкой, где погибли по меньшей мере 12 человек, начался на третьем этаже. Если бы преподаватели вовремя сообщили о возгорании, трагедию можно было бы предотвратить.

Правоохранители в ходе расследования выяснили, что заведующая отделением колледжа имела шанс предотвратить катастрофическое развитие событий, но не сделала этого, пишет "Думская". Именно эта женщина первой заметила пожар в своем кабинете на третьем этаже.

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Женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора. Запаниковала,

– рассказали изданию.

Поиски директрисы затянулись, а огонь за это время очень быстро распространялся по колледжу.

"Пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал. В некоторых аудиториях студентов даже не сообщили о происходящем", – добавил собеседник.

Уже через 20 минут после задымления, увиденного заведующей в своем кабинете, пламя охватило 700 квадратных метров. Тогда на место происшествия приехали пожарные и начали спасать студентов и преподавателей из огненной ловушки.

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Из-за смертельного пожара полиция 10 декабря сообщила о подозрении директрисе колледжа экономики и права Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия. Также подозрение должны объявить и заведующей отделением, которая первой увидела и не сообщила о пожаре.

Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное