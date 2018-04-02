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Заплеванные Луценко: как очистилась и обновилась Генпрокуратура

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"Дебилы”, "прыщи" и “лжецы” – несколько лет назад эти прокуроры посадили Юрия Луценко за решетку. Теперь они работают в ГПУ Юрия Луценко, и не считают Генпрокурора преступником, а он их – фальсификаторами.

Участники дела Луценко не просто остались работать в прокуратуре, они по определению их руководителя, который говорил "дебилы" и "прыщи", еще и на повышение пошли.

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Казнадзей Валерий Владимирович, который вел обвинение против Юрия Луценко в Высшем специализированном суде, сегодня работает в Генпрокуратуре на должности прокурора отдела охраны государственной тайны.

Бабенко Иван Петрович – вел обвинение против Юрия Луценко в суде первой инстанции. Сегодня работает в Генпрокуратуре заместителем начальника управления Департамента специальных расследований. После Революции – повышен. В суде Юрий Луценко назвал его "прыщом".

Были собраны достаточные доказательства, подтверждающие инкриминируемые ему преступления. Соответственно, и было предъявлено обвинение,
– такими словами докладывал Бабенко в суде.

Зинченко Евгений Петрович – вел обвинение против Юрия Луценко в судах первой и второй инстанции. Сегодня работает в Генеральной прокуратуре Главного следственного управления. Юрий Луценко называл его "дебилом".

Эти прокуроры не были объективными. Мне было неприятно, так как эти двое когда-то работали в моем подчинении, я был их руководителем. Зинченко я учил писать документы, я ему как нянька был, когда он стажировался у меня,
– рассказал бывший адвокат Юрия Луценко Алексей Баганец.

Клименко Виктор Анатольевич – вел обвинение против Юрия Луценко в первой и второй инстанциях. Работает начальником отдела прокуратуры Киева. Финалист конкурса на должность главы Государственного бюро расследований. В судах Юрий Луценко называл его "очкастым дебилом".

Юрий Луценко жаловался на теперь уже своих подчиненных в Европейский суд по правам человека. Он признал их действия неправомерными и присудил возместить Украине на пользу Юрию Луценко 15 тысяч евро.

О том, как Юрий Луценко обратил все в свою пользу – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Расследования Новости политики Наши деньги ГПУ Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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