Запльовані Луценком: як очистилась і оновилась Генпрокуратура

"Дибіли”, "прищі" і “брехуни” – кілька років тому ці прокурори посадили Юрія Луценка за ґрати. Тепер вони працюють в ГПУ у Юрія Луценка, і не вважають Генпрокурора злочинцем, а він їх – фальсифікаторами.

Учасники справи Луценка, не просто зилишились працювати у прокуратурі, вони за визначенням їхнього керівника, який казав "дибіли" та "прищі" ще й на підвищення пішли.

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Казнадзей Валерій Володимирович, який вів обвинувачення проти Юрія Луценка у Вищому спеціалізованому суді, сьогодні працює в Генпрокуратурі на посаді прокурора відділу охорони державної таємниці.

Бабенко Іван Петрович – вів обвинувачення проти Юрія Луценка у суді першої інстанції. Сьогодні працює в Генпрокуратурі заступником начальника управління Департаменту спеціальних розслідувань. Після Революції – підвищений. В суді Юрій Луценко назвав його "прищем".

Були зібрані достатні докази, які підтверджують інкриміновані йому злочини. Відповідно, і було пред’явлене звинувачення,

– такими словами доповідав Бабенко у суді.

Зінченко Євген Петрович – вів обвинувачення проти Юрія Луценка у судах першої і другої інстанції. Сьогодні працює в Генеральній прокуратурі Головного слідчого управління. Юрій Луценко називав його "дибілом".

Ці прокурори не були об'єктивними. Мені було неприємно, адже ці двоє колись працювали у моєму підпорядкуванні, я був їхнім керівником. Зінченка я вчив писати документи, я йому як нянька був, коли він стажувався у мене,

розповів колишній адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець.

Клименко Віктор Анатолійович – вів обвинувачення проти Юрія Луценка у першій та другій інстанціях. Працює начальником відділу прокуратури Києва. Фіналіст конкурсу на посаду голови Державного бюро розслідувань. В судах Юрій Луценко називав його "очкастим дебілом".

Юрій Луценко скаржився на тепер вже своїх підлеглих до Європейського суду з прав людини. Він визнав їхні дії не правлмірними і присудив відшкодувати Україні на користь Юрія Луценка 15 тисяч євро.

Про те, як Юрій Луценко обернув усе на свою користь – дивіться у програмі.