22 автобуса и 4 фуры утром стоят в Запорожье. Они готовы выехать для эвакуации людей.

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Транспорт заполнен гуманитарной помощью для Днепрорудного, Васильевки и Бердянска.

Но враг не дает зеленый коридор. Вице-премьер-министр Ирина Верещук ведет непрерывные переговоры для того, чтобы доставить нашим людям все необходимое в кратчайшее время,

– сказал председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

Отметим, впоследствии Верещук сообщила об отмене всех запланированных на сегодня гуманитарных коридоров. Все из-за сообщений разведки о вероятных провокациях россиян на маршрутах. Чтобы не ставить жизни людей под угрозу, эвакуацию отменили.

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