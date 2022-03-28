22 автобуси та 4 фури зранку стоять у Запоріжжі. Вони готові виїхати для евакуації людей.

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Транспорт заповнений гуманітарною допомогою для Дніпрорудного, Василівки та Бердянську.

Але ворог не дає зелений коридор. Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук веде безперервні перемовини для того, щоб доставити нашим людям все необхідне в найкоротший час,

– сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зауважимо, згодом Верещук повідомила про скасування усіх запланованих на сьогодні гуманітарних коридорів. Все через повідомлення розвідки про ймовірні провокації росіян на маршрутах. Щоб не ставити життя людей під загрозу, евакуацію скасували.

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