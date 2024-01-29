Видео с этим случаем мгновенно разлетелось сначала местными пабликами, а затем о нем начали писать в СМИ. Сам случай довольно странный, ведь ничто не предвещало, что посетителям на голову свалится парень.

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Говорят, сам пробил потолок

Итак, парень свалился со второго этажа Эпицентра. В результате этого он, проломив обшивку, оказался в магазине спортивных товаров "Интерспорте", расположенном на первом этаже гипермаркета.

Очевидцы, которые видели, что произошло на самом деле, не встали на защиту парня. Более того, они рассказали, что же произошло на самом деле.

Он не со второго этажа свалился... прыгнул с эскалатора на обшивку этого эскалатора,

– говорят очевидцы.

Парень пробил обшивку: смотрите видео

Обратим внимание, что парень тоже не был в восторге от того, что его снимают на камеры. Он сказал очевидцам: "Не нужно ничего фиксировать, это моя глупость". Таким образом он сам подтвердил, что в том, что произошло, виноват он сам.

Судя по видео, сам паренек сильно не пострадал в результате инцидента.

Тем временем в Днепре автомобиль сам себя "украл"

26 января в Днепре произошло чрезвычайно необычное ограбление. Там автомобиль решил сам себя "угнать". Правоохранители рассказали, что же произошло.

Так, утром 26 января правоохранителям поступило сообщение. Оно было от озабоченного местного жителя, который заявил, что его автомобиль угнали.

Известно, что свое транспортное средство он припарковал на обочине проспекта Богдана Хмельницкого. После этого он пошел в магазин. Вернувшись, обнаружил, что автомобиля на месте не было.

Здесь на помощь пришли камеры "Безопасного города". С их помощью удалось установить, что это было отнюдь не похищение.

Оказалось, что во время остановки водитель не принял меры, чтобы не допустить самовольного движения, и автомобиль проехал около 400 метров в "беспилотном" режиме,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что, к счастью, обошлось без ДТП. Сам водитель очень обрадовался, когда так быстро удалось найти его автомобиль. Правда, за свою опрометчивость он получил постановление за нарушение ПДД.