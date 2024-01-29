Відео з цим випадком миттєво розлетілося спочатку місцевими пабліками, а потім про нього почали писати у ЗМІ. Сам випадок досить дивний, адже ніщо не віщувало, що відвідувачам на голову звалиться хлопець.

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Кажуть, сам пробив стелю

Отже, хлопець звалився з другого поверху Епіцентру. Внаслідок цього він, проломивши обшивку, опинився у крамниці спортивних товарів "Інтерспорті", розташованому на першому поверсі гіпермаркету.

Очевидці, які бачили, що сталося насправді, не стали на захист хлопця. Ба більше, вони розповіли, що ж сталося насправді.

Він не з другого поверху звалився... стрибнув з ескалатора на обшивку цього ескалатора,

– кажуть очевидці.

Хлопець пробив обшивку: дивіться відео

Звернімо увагу, що хлопець теж не був у захваті від того, що його знімають на камери. Він сказав очевидцям: "Не потрібно нічого фіксувати, це моя дурість". Таким чином він сам підтвердив, що у тому, що сталося, винен він сам.

Судячи з відео, сам хлопчина сильно не постраждав внаслідок інциденту.

Тим часом у Дніпрі автівка сама себе "вкрала"

26 січня у Дніпрі сталося надзвичайно незвичне пограбування. Там автомобіль вирішив сам себе "викрасти". Правоохоронці розповіли, що ж сталося.

Так, зранку 26 січня до правоохоронців надійшло повідомлення. Воно було від стурбованого місцевого мешканця, котрий заявив, що його автомобіль викрали.

Відомо, що свій транспортний засіб він припаркував на узбіччі проспекту Богдана Хмельницького. Після цього він пішов до крамниці. Повернувшись, виявив, що автомобіля на місці не було.

Тут на допомогу прийшли камери "Безпечного міста". З їхньою допомогою вдалося встановити, що це було аж ніяк не викрадення.

Виявилося, що під час зупинки кермувальник не вжив заходів, щоб не допустити самовільного руху, й автівка проїхала близько 400 метрів у "безпілотному" режимі,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що, на щастя, минулося без ДТП. Сам водій неабияк зрадів, коли так швидко вдалося знайти його автівку. Правда, за свою необачність він отримав постанову за порушення правил дорожнього руху.