Враг атаковал 9 "Шахедами", вспыхнули пожары: детали атаки на Запорожье
- Ночью 26 июля российские войска атаковали 9 "Шахедами" Запорожскую область.
- В регионе произошло несколько пожаров, изуродованное нежилое сооружение.
Оккупационные войска России в очередной раз терроризировали Запорожье. В частности, ночью 26 июля враг ударил 9 ударными БпЛА типа "Шахед" по региону.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА.
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Какие последствия атаки дронами по Запорожью?
Во время ночной атаки вражеские силы страны-агрессора направили на Запорожскую область 9 "Шахедов".
В Запорожском районе произошло несколько пожаров. Спасатели огонь уже укротили. Изуродованное нежилое сооружение,
– информировал Федоров в 6:22.
По его словам, в Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства, разрушен частный дом.
Глава ОГА отметил, что обошлось без пострадавших.
Последствия вражеской атаки на Запорожье / Фото ОВА
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К слову, этой ночью Шосткинщина была под массированной атакой врага, о чем сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Оккупанты применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.
Он сообщил, что зафиксированы повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование.