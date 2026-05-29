Враг ударил по многоэтажке в Запорожье: исчезло газоснабжение, есть пострадавшие

В ночь на 29 мая российские войска нанесли удар по Запорожью. Разрушениям подверглась жилая многоэтажка – вспыхнул пожар.

Об этом около 05:00 утра сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Какие детали циничной атаки россиян?

Во время ночной атаки враг попал по жилой многоэтажке в Александровском районе Запорожья. В результате попадания в доме вспыхнул пожар. Кроме того, повреждения получили окна и балконы.

По предварительной информации, две женщины в возрасте 80 и 47 лет получили осколочные ранения лица, ног и грудной клетки. Медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.

Впоследствии Федоров сообщил, что на месте удара продолжают работать экстренные и коммунальные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь жителям.

Уже в 6:48 в ОВА уточнили, что в результате вражеской атаки были повреждены 4 многоквартирных дома. Вместе с тем разрушениям подверглись нежилые здания и помещения. Без газоснабжения временно остался один подъезд жилого дома.

Специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения. Параллельно продолжаются работы по закрытию выбитых окон листами OSB,

– добавил Федоров.

Вместе с тем глава ОГА поделился контактами экстренных служб, которые могут быть полезными для пострадавших.

Где еще гремели взрывы?

Около 23:00 28 мая в Полтаве прогремели взрывы. По предварительной информации, враг выпустил на город две баллистические ракеты 9м723 "Искандер-М". К счастью, обошлось без пострадавших.

Также поздно вечером был слышен взрыв в Чернигове. Воздушные силы предупреждали о движении баллистического вооружения с Востока, а также об угрозе удара дронов. Сейчас последствия и масштабы российской атаки не разглашают.