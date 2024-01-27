Россия в Запорожье попала в объект инфраструктуры. По состоянию на 21.18 на месте работают спасатели.
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Вероятно, есть сбитые дроны
В Запорожской военной администрации сообщили, что, по предварительной информации, есть сбитые беспилотники на территории областного центра.
Работали подразделения Сил обороны,
– говорится в сообщении.
Россияне продолжают атаковать Украину разными видами вооружений из воздуха. В частности, вечером 27 января они использовали не только дроны, а также баллистическое вооружение.
Пока опасности нет.
Россия запустила дроны и ракеты
- Вечером 27 января Воздушные силы сообщили о угрозу враждебных беспилотных летательных аппаратов. Почти сразу же после этого появились сообщения о взрывах в Запорожье. После этого проинформировали об отбое угрозы дронов-камикадзе.
- Однако возникла угроза баллистического удара с Востока. Тревога прозвучала почти по всей территории Украины. В частности, в Киеве.
- Взрывы раздались в Полтаве, Кременчуге и дважды– в Харьковской области. Пока известно о последствиях попадания в Кременчуге. В регионе работала противовоздушная оборона, однако также зафиксировано попадание.