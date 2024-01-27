Росія у Запоріжжі поцілила в об'єкт інфраструктури. Станом на 21:18 на місці працюють рятувальники.

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Ймовірно, є збиті дрони

У Запорізькій військовій адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, є збиті безпілотники на території обласного центру.

Працювали підрозділи Сил оборони,

– мовиться в повідомленні.

Росіяни продовжують атакувати Україну різними видами озброєнь із повітря. Зокрема, ввечері 27 січня вони використали не тільки дрони, а також балістичне озброєння.

Наразі небезпеки немає.

Росія запустила дрони та ракети