Росія у Запоріжжі поцілила в об'єкт інфраструктури. Станом на 21:18 на місці працюють рятувальники.
Дивіться також Ворог влучив у промислове підприємство на території Кременчуцького району: спалахнула пожежа
Ймовірно, є збиті дрони
У Запорізькій військовій адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, є збиті безпілотники на території обласного центру.
Працювали підрозділи Сил оборони,
– мовиться в повідомленні.
Росіяни продовжують атакувати Україну різними видами озброєнь із повітря. Зокрема, ввечері 27 січня вони використали не тільки дрони, а також балістичне озброєння.
Наразі небезпеки немає.
Росія запустила дрони та ракети
- Ввечері 27 січня Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих безпілотних літальних апаратів. Майже одразу після цього з'явились повідомлення про вибухи у Запоріжжі. Після цього поінформували про відбій загрози дронів-камікадзе.
- Однак з'явилась загроза балістичного удару зі Сходу. Тривога пролунала майже по всій території України. Зокрема, у Києві.
- Вибухи пролунали у Полтаві, Кременчуці та двічі – на Харківщині. Наразі відомо про наслідки влучання у Кременчуці. У регіоні працювала протиповітряна оборона, однак також зафіксовано влучання.