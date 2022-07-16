Об этом для 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что оккупанты продолжают терроризировать людей.

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"Через василевский блокпост людей пропускают за деньги. Оккупанты пытаются взять дань с каждой машины. Есть информация о запорожском центральном рынке. Там продают люди, приехавшие через василевский блокпост. Им нужно было продать либо мелитопольскую черешню, либо огурцы. То есть продукцию, которая может быстро испортиться", – сказал журналист.

Без денег никуда не пропускают

Очевидцы, которые пересекали блокпост оккупантов, рассказали, что оплата зависит от размера машины – или это маленькая газель, или это грузовик. Также захватчики смотрят на количество продукции.

Требуют отдать от 20 до 70 тысяч гривен за то, чтобы можно было поехать в Запорожье и продать там сельскохозяйственную продукцию. Кто-то понимает, что он не заработает таких денег и выбрасывает начавшую портиться продукцию. Кто-то видит, что есть возможность заработать и платит деньги россиянам,

– рассказал корреспондент.

Он отметил, что на запорожском рынке люди часто возмущаются из-за цен на продукты. Продавцы же отвечают, что если очень дорого, то можно поехать в Херсон – там продукты по 5 гривен за килограмм.

"Очень грустный юмор. Оставили наших фермеров и аграриев с продукцией, которую они вырастили, но нигде не могут продать, потому что россияне никуда не пропускают", – добавил корреспондент.

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Повторное наступление возможно

По словам корреспондента, из запорожского направления очень много техники оккупанты вытаскивают на Херсонщину. Военные эксперты отметили, что, несмотря на это, есть риск наступления на Запорожье, судя по концентрации вражеских войск и их характеристике.

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