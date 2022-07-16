Про це для 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що окупанти продовжують тероризувати людей.

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"Через василівський блокпост людей пропускають за гроші. Окупанти намагаються взяти данину з кожної машини. Є інформація про запорізький центральний ринок. Там продають люди, які приїхали через василівський блокпост. Їм потрібно було продати або мелітопольську черешню, або огірки. Тобто продукцію, яка може швидко зіпсуватися", – сказав журналіст.

Без грошей нікуди не пропускають

Очевидці, які перетинали блокпост окупантів, розповіли, що оплата залежить від розміру машини – чи це маленька газель, чи це вантажівка. Також загарбники дивляться на кількість продукції.

Вимагають віддати від 20 до 70 тисяч гривень за те, щоб можна було поїхати у Запоріжжя і продати там сільськогосподарську продукцію. Хтось розуміє, що він не заробить таких грошей і викидає продукцію, яка починає псуватися. Хтось бачить, що є можливість заробити й платить гроші росіянам,

– розповів кореспондент.

Він зазначив, що на запорізькому ринку люди часто обурюються через ціни на продукти. Продавці ж відповідають, що коли дуже дорого, то можна їхати у Херсон – там харчі по 5 гривень за кілограм.

"Дуже сумний гумор. Лишили наших фермерів та аграріїв з продукцією, яку вони виростили, але ніде не можуть продати, бо росіяни нікуди не пропускають", – додав кореспондент.

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Повторний наступ можливий

За словами кореспондента, із запорізького напрямку дуже багато техніки окупанти витягують на Херсонщину. Військові експерти зазначили, що попри це є ризик наступу на Запоріжжя, судячи з концентрації ворожих військ та їхньої характеристики.

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