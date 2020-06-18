Огненное ДТП в Запорожье: не разминулись два авто, есть погибшие – фото
В Запорожье 18 июня Daewoo Sens выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely. В результате ДТП первый автомобиль загорелся. Двое водителей погибли, пассажирка – госпитализирована.
Автомобиль выехал на встречную полосу
Жуткое ДТП произошло на Хортицком шоссе в Днепровском районе. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Запорожье.
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Daewoo Sens, за рулем которого был 25-летний водитель, выехал навстречу Geely. В результате столкновения 35-летний водитель Geely, и водитель Daewoo погибли. Автомобиль, двигавшийся по чужой полосе, охватило пламя.
С многочисленными травами госпитализировали 34-летнюю пассажирку Geely.
В аварии погибли оба водителя / фото прес-сслужбы Нацполиции
Еще одну женщину госпитализировали / фото пресс-службы Нацполиции
Полиция ищет свидетелей жуткого ДТП
Полиция по факту аварии возбудила уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливают.