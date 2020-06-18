В Запорожье 18 июня Daewoo Sens выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely. В результате ДТП первый автомобиль загорелся. Двое водителей погибли, пассажирка – госпитализирована.

Автомобиль выехал на встречную полосу

Жуткое ДТП произошло на Хортицком шоссе в Днепровском районе. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Запорожье.

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Daewoo Sens, за рулем которого был 25-летний водитель, выехал навстречу Geely. В результате столкновения 35-летний водитель Geely, и водитель Daewoo погибли. Автомобиль, двигавшийся по чужой полосе, охватило пламя.

С многочисленными травами госпитализировали 34-летнюю пассажирку Geely.



В аварии погибли оба водителя / фото прес-сслужбы Нацполиции



Еще одну женщину госпитализировали / фото пресс-службы Нацполиции

Полиция ищет свидетелей жуткого ДТП

Полиция по факту аварии возбудила уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливают.

Обратите внимание! Правоохранители разыскивают очевидцев этого ДТП и просят водителей, которые имеют записи с видеорегистраторов, обратиться в полицию.