Вогняна ДТП у Запоріжжі: не розминулись два авто, є загиблі – фото
У Запоріжжі 18 червня Daewoo Sens виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Geely. В результаті ДТП перший автомобіль загорівся. Двоє водіїв загинули, пасажирка – госпіталізована.
Автомобіль виїхав на зустрічну смугу
Моторошна ДТП сталась на Хортицькому шосе у Дніпровському районі. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Запоріжжі.
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Daewoo Sens, за кермом якого був 25-річний водій, виїхав назустріч Geely. Внаслідок зіткнення і 35-річний водій Geely, і водій Daewoo загинули. Автомобіль, що рухався по чужій смузі, охопило полум'я.
З численними травами госпіталізували 34-річну пасажирку Geely.
В аварії загинули обидва водії / Фото пресслужби Нацполіції
Ще одну жінку госпіталізували / Фото пресслужби Нацполіції
Поліція шукає свідків моторошної ДТП
Поліція за фактом аварії відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів. Обставини смертельної автотрощі встановлюють.