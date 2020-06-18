У Запоріжжі 18 червня Daewoo Sens виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Geely. В результаті ДТП перший автомобіль загорівся. Двоє водіїв загинули, пасажирка – госпіталізована.

Автомобіль виїхав на зустрічну смугу

Моторошна ДТП сталась на Хортицькому шосе у Дніпровському районі. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Запоріжжі.

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Daewoo Sens, за кермом якого був 25-річний водій, виїхав назустріч Geely. Внаслідок зіткнення і 35-річний водій Geely, і водій Daewoo загинули. Автомобіль, що рухався по чужій смузі, охопило полум'я.

З численними травами госпіталізували 34-річну пасажирку Geely.



В аварії загинули обидва водії / Фото пресслужби Нацполіції



Ще одну жінку госпіталізували / Фото пресслужби Нацполіції

Поліція шукає свідків моторошної ДТП

Поліція за фактом аварії відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів. Обставини смертельної автотрощі встановлюють.

Зверніть увагу! Правоохоронці розшукують очевидців цього ДТП і просять водіїв, які мають записи з відеореєстраторів, зголоситись до поліції.