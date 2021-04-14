В Хортицком районе Запорожья "отремонтировали" яму. Ее засыпали гипсовыми слепками челюстей. Они, вероятно, принадлежали одной из стоматологических клиник поблизости.

На данный момент кто и зачем это сделал – неизвестно. Коммунальщики такую "заплатку" на дороге не комментируют.

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Где сделали такой "ремонт"

Хортицкий район Запорожья местные жители называют Бабуркой.

Это один из самых отдаленных спальных районов с самой сложной транспортной ситуацией.

Ежедневно жители Бабурки должны проезжать два моста через Днепр.

Тем не менее, ямы на дорогах для Запорожья – проблема сплошная для всего города.

Чаще всего проводят ямочный ремонт. Но таких "заплат" еще не делали.

Прогрессивный метод ремонта дорог в Запорожье: видео

Как на это отреагировали в сети

Стоит заметить, что помимо видео в инстаграм-паблике, еще и объявили конкурс на самый смешной комментарий к этому видео.

Например, вот несколько:

"Водители, чьи зубы остались в этих ямах";

"Зубная фея взялась за дороги";

"Это все потому, что дороги нам стоят так же дорого, как и зубы".

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