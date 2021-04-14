Ремонтировала зубная фея: в Запорожье яму засыпали слепками челюстей – видео
В Хортицком районе Запорожья "отремонтировали" яму. Ее засыпали гипсовыми слепками челюстей. Они, вероятно, принадлежали одной из стоматологических клиник поблизости.
Источник:инстаграм "Це Запоріжжя"
На данный момент кто и зачем это сделал – неизвестно. Коммунальщики такую "заплатку" на дороге не комментируют.
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Где сделали такой "ремонт"
- Хортицкий район Запорожья местные жители называют Бабуркой.
- Это один из самых отдаленных спальных районов с самой сложной транспортной ситуацией.
- Ежедневно жители Бабурки должны проезжать два моста через Днепр.
- Тем не менее, ямы на дорогах для Запорожья – проблема сплошная для всего города.
- Чаще всего проводят ямочный ремонт. Но таких "заплат" еще не делали.
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Как на это отреагировали в сети
Стоит заметить, что помимо видео в инстаграм-паблике, еще и объявили конкурс на самый смешной комментарий к этому видео.
Например, вот несколько:
- "Водители, чьи зубы остались в этих ямах";
- "Зубная фея взялась за дороги";
- "Это все потому, что дороги нам стоят так же дорого, как и зубы".
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