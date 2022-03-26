В Запорожье эвакуировали двоих тяжелораненых детей из Мариуполя
В Украине идет эвакуация людей из Мариуполя, который беспощадно обстреливают российские оккупанты. Сегодня удалось вывезти более 331 человека, среди них – двоих тяжелораненых детей.
Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге, передает 24 канал.
Важно 4 тысячи человек в безопасности, – Верещук рассказала об эвакуации мариупольцев
К счастью, детей удалось вовремя привезти в больницу в Запорожье. Им уже оказывают соответствующую помощь.
Машинами скорой помощи доставили в больницу в Запорожье двух тяжелораненых детей. И одного "грудничка" с пневмонией. Вся необходимая помощь малышам из Мариуполя уже предоставляется, – отметила Верещук.
Добавим, оккупанты сегодня блокировали выезд жителей Мариуполя на частном транспорте. Произошло это в Васильевке Запорожской области. Верещук надеется, что уже 27 марта они смогут добраться до Запорожья.
Вечерний брифинг Ирины Верещук за 26 марта