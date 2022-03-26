Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу, передає 24 канал.

Важливо 4 тисячі людей в безпеці, – Верещук розповіла про евакуацію маріупольців

На щастя, дітей вдалося вчасно привезти до лікарні в Запоріжжі. Їм вже надають відповідну допомогу.

Машинами швидкої допомоги доставили до лікарні у Запоріжжі двох важкопоранених діток. І одного "грудничка" з пневмонією. Уся необхідна допомога малечі з Маріуполя вже надається, – зазначила пані Верещук.

Додамо, окупанти сьогодні блокували виїзд мешканців Маріуполя на приватному транспорті. Сталося це у Василівці, що в Запорізькій області. Пані Верещук сподівається, що вже 27 березня вони зможуть дістатися до Запоріжжя.

До теми: Вечірній брифінг Ірини Верещук за 26 березня