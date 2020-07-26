В Запорожье Коммунарский райсуд избрал меру пресечения с залогом в 40 тысяч гривен мужчине, который напал на бойца "Азова". Сейчас пострадавший находится в коме.

Суд избрал минимальный размер залога

29-летний мужчина, которого подозревают в преступлении, ранее уже был осужден. Несмотря на это, суд избрал минимальный размер залога – 40 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

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Бойцы-побратимы потерпевшего, активисты "Национального корпуса", региональные СМИ провели акцию протеста под стенами ГУНП в Запорожской области. Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживают позицию общественности и будут подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу для других граждан,

– говорится в сообщении полиции.

Мужчина – ранее судимый

Отметим, что ранее судимому жителю Запорожья инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение. Обвинение ходатайствовало о содержании под стражей.

Что известно о нападении на бойца батальона "Азов"