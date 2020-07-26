В Запорожье мужчину, который жестоко избил бойца батальона "Азов", отпустили под залог
В Запорожье Коммунарский райсуд избрал меру пресечения с залогом в 40 тысяч гривен мужчине, который напал на бойца "Азова". Сейчас пострадавший находится в коме.
Суд избрал минимальный размер залога
29-летний мужчина, которого подозревают в преступлении, ранее уже был осужден. Несмотря на это, суд избрал минимальный размер залога – 40 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
Важно Жестоко избили бойца батальона "Азов" в Запорожье: детали
Бойцы-побратимы потерпевшего, активисты "Национального корпуса", региональные СМИ провели акцию протеста под стенами ГУНП в Запорожской области. Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживают позицию общественности и будут подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу для других граждан,
– говорится в сообщении полиции.
Мужчина – ранее судимый
Отметим, что ранее судимому жителю Запорожья инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение. Обвинение ходатайствовало о содержании под стражей.
Что известно о нападении на бойца батальона "Азов"
- В Запорожье 21 июля поздно вечером боец сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. Это стало причиной конфликта.
- Агрессивный мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего он потерял сознание,
- Через несколько часов полицейским удалось установить личность подозреваемого – это ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.
- Собратья бойца в фейсбуке сообщили, что пострадавший – Олег Черевко, 1991 года рождения.
- Воин прибыл из зоны проведения ООС в краткосрочный отпуск.
- Сейчас состояние пострадавшего – стабильно тяжелое, он – в коме.