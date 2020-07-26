У Запоріжжі Комунарський райсуд обрав запобіжний захід з заставою у 40 тисяч гривень чоловікові, який напав на бійця "Азова". Зараз потерпілий перебуває у комі.

Суд обрав мінімальний розмір застави

29-річний чоловік, якого підозрюють у злочині, раніше вже був засуджений. Незважаючи на це, суд обрав мінімальний розмір застави – 40 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

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Бійці-побратими потерпілого, активісти "Національного корпусу", регіональні ЗМІ провели акцію протесту під стінами ГУНП в Запорізькій області. Поліція та прокуратура Запорізької області підтримує позицію громадськості і подаватиме апеляцію, аби взяти під варту зловмисника, який може нести загрозу для інших громадян,

– мовиться у повідомленні поліції.

Чоловік – раніше судимий

Зазначимо, що раніше судимому жителю Запоріжжя інкримінують умисне тяжке тілесне пошкодження. Обвинувачення клопотало про тримання під вартою.

Що відомо про напад на бійця батальйону "Азов"