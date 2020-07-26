У Запоріжжі чоловіка, який жорстоко побив бійця батальйону "Азов", відпустили під заставу
У Запоріжжі Комунарський райсуд обрав запобіжний захід з заставою у 40 тисяч гривень чоловікові, який напав на бійця "Азова". Зараз потерпілий перебуває у комі.
Суд обрав мінімальний розмір застави
29-річний чоловік, якого підозрюють у злочині, раніше вже був засуджений. Незважаючи на це, суд обрав мінімальний розмір застави – 40 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
Важливо Жорстоко побили бійця батальйону "Азов" у Запоріжжі: деталі
Бійці-побратими потерпілого, активісти "Національного корпусу", регіональні ЗМІ провели акцію протесту під стінами ГУНП в Запорізькій області. Поліція та прокуратура Запорізької області підтримує позицію громадськості і подаватиме апеляцію, аби взяти під варту зловмисника, який може нести загрозу для інших громадян,
– мовиться у повідомленні поліції.
Чоловік – раніше судимий
Зазначимо, що раніше судимому жителю Запоріжжя інкримінують умисне тяжке тілесне пошкодження. Обвинувачення клопотало про тримання під вартою.
Що відомо про напад на бійця батальйону "Азов"
- У Запоріжжі 21 липня пізно ввечері боєць зробив зауваження чоловіку, який чіплявся до дівчат. Це стало причиною конфлікту.
- Агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він втратив свідомість,
- Через декілька годин поліціянтам вдалось встановити особу підозрюваного – це раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження.
- Побратими бійця у фейсбуці повідомили, що потерпілий – Олег Черевко, 1991 року народження.
- Воїн прибув із зони проведення ООС у короткострокову відпустку.
- Зараз стан постраждалого – стабільно важкий, він – у комі.