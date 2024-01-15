Корреспондент 24 Канала из Запорожья рассказал о новом "достижении" российских захватчиков в области производства дронов. Отметим, что панику среди россиян начал разгонять бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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Люди со своеобразными умственными способностями

Рогозин, раненный в ягодицу украинской артиллерией на Донбассе, сейчас бегает по Запорожской области как так называемый "сенатор" вместе со своей бандо-группировкой, которая называется "Царские волки".

В своем телеграме он опубликовал пост, в котором пожаловался на стремительное увеличение беспилотников в Вооруженных Силах Украины. Мол, у украинского войска есть отделение операторов дронов чуть ли не в каждом пехотном взводе.

Более того, бывший генеральный директор "Роскосмоса" обвинил россиян в спекуляции. Ведь граждане страны-агрессора в несколько раз удорожают изделия, которые должны идти на фронт.

Украинские военные компенсируют недостаток артиллерии FPV-дронами, которые, как пишет Рогозин, летают стаями,

– сказал корреспондент 24 Канала из Запорожья.

Оккупанты также запускают свои дроны, но россияне – это люди со своеобразными умственными способностями. То, что у них иногда получается, вызывает "искреннее" недоумение у украинцев, но главное, чтобы им нравилось.

В сети появилось видео, как россияне запускают один такой "специальный" дрон. Перед запуском этого "чуда техники" оператор сказал: "Приучаем товарищей к хорошему и полезному путем "современных" технологий".

Даже человек, не осведомленный в этой области, оценив лишь визуально новую российскую "разработку", сделает вывод, что в общем с технологиями в России беда, не говоря уже о "современных".

Ума оккупантам хватило лишь для того, чтобы прицепить к обычному дрону портативную колонку – это, собственно, и все изобретение. В то же время российские информпомойки вполне серьезно распространяют видео как нечто очень своевременное и мощное.

"Если бы этот народ больше работал над совершенствованием своего ума, он бы может не выбирал сейчас Путина пятый раз президентом", – добавил корреспондента 24 Канала из Запорожья.

Обратите внимание! Ранее сообщалось, что оккупанты начали воспроизводить записи стрельбы на дронах, чтобы таким образом сымитировать наступление и заставить наших бойцов покинули окопы и раскрыли свои позиции.

Масштабирование производства дронов в Украине