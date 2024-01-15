Кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя розповів про нове "досягнення" російських загарбників у галузі виробництва дронів. Зазначимо, що паніку серед росіян почав розганяти колишній генеральний директор "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін.

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Люди зі своєрідними розумовими здібностями

Рогозін, який був поранений у сідницю українською артилерію на Донбасі, зараз бігає по Запорізькій області як так званий "сенатор" разом зі своїм бандо-угрупованням, яке називається "Царськіє волкі".

У своєму телеграмі він опублікував пост – бідкання, у якому поскаржився на стрімке збільшення безпілотників у Збройних Сил України. Мовляв, в українського війська є відділення операторів дронів ледь не у кожному піхотному взводі.

Ба більше, колишній генеральний директор "Роскосмосу" звинуватив росіян у спекуляції. Адже громадяни країни-агресора у кілька разів здорожчують вироби, які мають йти на фронт.

Українські військові компенсують нестачу артилерії FPV-дронами, які, як пише Рогозін, літають зграями,

– мовив кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя.

Окупанти також запускають свої дрони, але росіяни – це люди зі своєрідними розумовими здібностями. Те, що в них інколи виходить, викликає "щирий" подив в українців, але головне, щоб їм подобалося.

У мережі з'явилося відео, як росіяни запускають один такий "спеціальний" дрон. Перед запуском цього "чуда техніки" оператор сказав: "Привчаємо товаришів до хорошого й корисного шляхом "сучасних" технологій".

Навіть людина, яка не обізнана у цій галузі, оцінивши лише візуально нову російську "розробку", зробить висновок, що в загальному з технологіями на Росії біда, не говорячи вже про "сучасні".

Розуму окупантам вистачило лише для того, щоб причепити до звичайного дрона портативну колонку – це власне і весь винахід. Водночас російські інформпомийки цілком серйозно поширюють відео як щось дуже своєчасне та потужне.

"Якби цей народ більше працював над вдосконаленням свого розуму, він би може не обирав зараз Путіна вп'яте президентом", – додав кореспондента 24 Каналу із Запоріжжя.

Зверніть увагу! Раніше повідомлялося, що окупанти почали відтворювати записи стрільби на дронах, щоб у такий спосіб зімітувати наступ й змусити наших бійців залишили окопи та розкрили свої позиції.

Масштабування виробництва дронів в Україні