Сейчас полиция устанавливает личности виновников и обстоятельства правонарушения. Об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.

Смотрите также На Полтавщине во время пожара погибла семья с двумя 4-летними детьми

В Запорожье неизвестные во время войны запускали фейерверки во время войны

Около 20:10 в дежурную часть поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в Днепровском районе города кто-то запускает фейерверки. На место немедленно направлен наряд полиции,

– рассказали правоохранители.

По предварительной информации полиции, к запуску фейерверков причастна компания молодежи, которая якобы праздновала день рождения одного из участников. В момент прибытия правоохранителей на месте оставалось лишь часть этой компании. Инцидент квалифицировали по статье о хулиганстве.

Компания молодежи запустила фейерверки в Запорожье: смотрите видео

"Сейчас полицейские устанавливают всех виновников происшествия, чтобы привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – добавили в полиции. Заметим, что из-за войны, которую сейчас ведет Россия против нашего государства, в Украине действует запрет на запуск фейерверков и салютов.