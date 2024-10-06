Наразі поліція встановлює особи винуватців та обставини правопорушення. Про це йдеться у повідомленні поліції Запорізької області.

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У Запоріжжі невідомі під час війни запускали феєрверки

Близько 20:10 до чергової частини надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в Дніпровському районі міста хтось запускає феєрверки. На місце негайно направлений наряд поліції,

– розповіли правоохоронці.

За попередньою інформацією поліції, до запуску феєрверків причетна компанія молоді, яка нібито святкувала день народження одного з учасників. В момент прибуття правоохоронців на місці залишалося лише частина цієї компанії. Інцидент кваліфікували за статтею про хуліганство.

Компанія молоді запустила феєрверки у Запоріжжі: дивіться відео

"Наразі поліцейські встановлюють всіх винуватців події, щоб притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства", – додали у поліції. Зауважимо, що через війну, яку наразі веде Росія проти нашої держави, в Україні діє заборона на запуск феєрверків і салютів.