Наразі поліція встановлює особи винуватців та обставини правопорушення. Про це йдеться у повідомленні поліції Запорізької області.
Дивіться також На Полтавщині під час пожежі загинула родина з двома 4-річними дітьми
У Запоріжжі невідомі під час війни запускали феєрверки
Близько 20:10 до чергової частини надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в Дніпровському районі міста хтось запускає феєрверки. На місце негайно направлений наряд поліції,
– розповіли правоохоронці.
За попередньою інформацією поліції, до запуску феєрверків причетна компанія молоді, яка нібито святкувала день народження одного з учасників. В момент прибуття правоохоронців на місці залишалося лише частина цієї компанії. Інцидент кваліфікували за статтею про хуліганство.
Компанія молоді запустила феєрверки у Запоріжжі: дивіться відео
"Наразі поліцейські встановлюють всіх винуватців події, щоб притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства", – додали у поліції. Зауважимо, що через війну, яку наразі веде Росія проти нашої держави, в Україні діє заборона на запуск феєрверків і салютів.