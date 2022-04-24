На Запорожье оккупанты планируют провокации, чтобы обвинить украинских воинов

Российские захватчики могут готовить провокации в ближайшие дни в Запорожской области. Они собираются обстрелять оккупированные населенные пункты и обвинить в этом ВСУ,

Так, жителям Бердянска начали приходить сообщения в телеграме о возможных так называемых "обстрелах со стороны ВСУ".

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Это провокация от оккупантов

В Запорожской ОВА подчеркивают – россияне могут готовить провокации, чтобы дискредитировать украинскую армию. ВСУ никогда не атакует, когда есть угроза жизни мирных жителей. И тем более – не бомбят мирные города.

Еще раз подчеркнем: наша армия никогда не атаковала и не будет атаковать, если есть хотя бы малейшая угроза жизни или здоровью мирного населения, говорится в сообщении.

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