В Запорожье оккупанты похитили журналистку Ирину Дубченко

29 марта 2022 , 13:53
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Источник:

фейсбук Якова Носкова

В селе Розовка Запорожской области российские оккупанты задержали журналистку Ирину Дубченко. Известно, что она была доставлена в Донецк для проведения "следственных действий".

Дубченко работала на сайте "Депо", в газете "Суббота плюс" и других медиа. Об этом сообщил местный журналист.

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В Розовке девушка ухаживала за старой бабушкой, которая осталась одна. Также Ирина собирала помощь для украинских военных.

В Запорожье оккупанты арестовали журналистку Ирину Дубченко. Оккупанты взяли ее в родной Розовке. Девушка осталась там из-за необходимости присматривать за старой бабушкой. Ирину обвиняют в поддержке и укрывательстве украинских военных,
 – сообщил Носков.

Он написал, что ее вывезли в Донецк для "следственных действий". У Ирины есть маленькая дочь, которую она успела отправить в Запорожье через несколько дней.

Яков Носков также сообщил, что до этого захватчики расправились с несколькими бойцами Вооруженных Сил Украины, которые лечились в местном медучреждении.

Автор: Анастасія Кушпіт