Дубченко працювала на сайті "Депо", в газеті "Субота плюс" та інших медіа. Про це повідомив місцевий журналіст.
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У Розівці дівчина доглядала за старою бабусею, яка наразі залишилась сама. Також Ірина Дубченко збирала допомогу для українських військових.
На Запоріжжі окупанти заарештували журналістку Ірину Дубченко. Окупанти взяли її у рідній Розівці. Дівчина залишилась там через необхідність наглядати за старою бабусею. Ірі закидають підтримку й переховування українських військових,
– повідомив Яків Носков.
Він написав, що її вивезли в Донецьк для проведення "слідчих дій". В Ірини є маленька донька, яку вона встигла відправити у Запоріжжя за кілька днів цього.
Яків Носков також повідомив, що до того загарбники розправилися з кількома бійцями Збройних Сил України, які лікувались у місцевому медзакладі.