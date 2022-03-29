Дубченко працювала на сайті "Депо", в газеті "Субота плюс" та інших медіа. Про це повідомив місцевий журналіст.

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У Розівці дівчина доглядала за старою бабусею, яка наразі залишилась сама. Також Ірина Дубченко збирала допомогу для українських військових.

На Запоріжжі окупанти заарештували журналістку Ірину Дубченко. Окупанти взяли її у рідній Розівці. Дівчина залишилась там через необхідність наглядати за старою бабусею. Ірі закидають підтримку й переховування українських військових,

– повідомив Яків Носков.

Він написав, що її вивезли в Донецьк для проведення "слідчих дій". В Ірини є маленька донька, яку вона встигла відправити у Запоріжжя за кілька днів цього.

Яків Носков також повідомив, що до того загарбники розправилися з кількома бійцями Збройних Сил України, які лікувались у місцевому медзакладі.