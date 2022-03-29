Росія почала звинувачувати українських військових в тому, що вони начебто погано ставляться до військовополонених і порушують правила Женевської конвенції.

До теми "Російські фейки – такі ж однотипні, як і їх серіали": СБУ про зрежисовані ролики окупантів

Позиція України щодо знущання з полонених

Командування ЗСУ пообіцяло розслідувати та перевіряти всю інформацію щодо порушення законів війни й поводження з військовими полоненими.

Якщо військовослужбовець справді здійснив порушення, щодо нього прийматимуть правові рішення.

При цьому командування Збройних Сил України та Михайло Полодяк наголосили, що російська сторона також повинна дотримуватись цих міжнародних договорів. І наразі саме Росія демонструє постійні порушення.

Правила ведення війни принципово мають виконуватись обома сторонами й не тільки Україною, тому що нам заявляють, що Україна десь має якісь інциденти, а й російською стороною. Росія набагато більше цих "інцидентів" сьогодні демонструє. Можемо лише підкреслити, що будь-які випадки будуть принципово розслідуватись відповідними органами юридичними й будуть мати відповідні наслідки,

– заявив Михайло Подоляк під час брифінгу 29 березня.

Він наголосив, що це принципова позиція України.

Тим часом Росія закидує інформаційний простір фейками

Нагадаємо, що в анонімних телеграм-каналах почали з'являтися зрежисовані відеоролики про нібито жорстоке поводження з полоненими окупантами.

В СБУ спростували інформацію про жорстоке поводження з полоненими, назвавши ці відео фейками та провокацією.

Причина появи таких публікацій? Все просто – звірства російських окупантів уже настільки шокували весь світ, що це підриває усі міфи "асвабадітєлей". Тож їхня мета: змістити акценти і спробувати переконати, що саме українські військові нібито знущаються з полонених. До того ж – налякати своїх солдатів, аби ті не здавалися в полон,

– пояснюють в СБУ.

Це підтвердили й хакери Anonymous, які опублікували наказ Міноборони Росії про створення низки фейкових відео, які мають продемонструвати нібито знущання з російських військовополонених в Україні.



Наказ Міноборони Росії / Фото з твітеру Anonymous

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