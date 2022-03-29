Росія почала звинувачувати українських військових в тому, що вони начебто погано ставляться до військовополонених і порушують правила Женевської конвенції.
До теми "Російські фейки – такі ж однотипні, як і їх серіали": СБУ про зрежисовані ролики окупантів
Позиція України щодо знущання з полонених
- Командування ЗСУ пообіцяло розслідувати та перевіряти всю інформацію щодо порушення законів війни й поводження з військовими полоненими.
- Якщо військовослужбовець справді здійснив порушення, щодо нього прийматимуть правові рішення.
При цьому командування Збройних Сил України та Михайло Полодяк наголосили, що російська сторона також повинна дотримуватись цих міжнародних договорів. І наразі саме Росія демонструє постійні порушення.
Правила ведення війни принципово мають виконуватись обома сторонами й не тільки Україною, тому що нам заявляють, що Україна десь має якісь інциденти, а й російською стороною. Росія набагато більше цих "інцидентів" сьогодні демонструє. Можемо лише підкреслити, що будь-які випадки будуть принципово розслідуватись відповідними органами юридичними й будуть мати відповідні наслідки,
– заявив Михайло Подоляк під час брифінгу 29 березня.
Він наголосив, що це принципова позиція України.
Тим часом Росія закидує інформаційний простір фейками
Нагадаємо, що в анонімних телеграм-каналах почали з'являтися зрежисовані відеоролики про нібито жорстоке поводження з полоненими окупантами.
В СБУ спростували інформацію про жорстоке поводження з полоненими, назвавши ці відео фейками та провокацією.
Причина появи таких публікацій? Все просто – звірства російських окупантів уже настільки шокували весь світ, що це підриває усі міфи "асвабадітєлей". Тож їхня мета: змістити акценти і спробувати переконати, що саме українські військові нібито знущаються з полонених. До того ж – налякати своїх солдатів, аби ті не здавалися в полон,
– пояснюють в СБУ.
Це підтвердили й хакери Anonymous, які опублікували наказ Міноборони Росії про створення низки фейкових відео, які мають продемонструвати нібито знущання з російських військовополонених в Україні.
Наказ Міноборони Росії / Фото з твітеру Anonymous
Тим часом російська мати вважає Путіна важливішим за свого полоненого сина: дивіться відео