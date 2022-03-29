Из них 936 украинцев ехали из блокадного Мариуполя. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

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Остальные 729 человек являются жителями населенных пунктов Запорожской области:

Бердянска,

Мелитополя,

Энергодара,

Пологов,

Орехова,

Гуляйполя,

Василькова.

После регистрации в центрах для эвакуированных, людям оказывают всю необходимую помощь,

– заверила министр.

В то же время колонны частного транспорта, следовавшие из Токмака и Энергодара, российские военные не пропустили. Сейчас наши власти ведут переговоры с оккупантами, чтобы те пропустили людей в Запорожье.

Смотрите видео с брифинга Ирины Верещук: