З них 936 українців їхали з блокадного Маріуполя. Про це на брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

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Решта 729 осіб є мешканцями населених пунктів Запорізької області:

  • Бердянська,
  • Мелітополя,
  • Енергодара,
  • Пологів,
  • Оріхова,
  • Гуляйполя,
  • Василівки.

Після реєстрації в центрах для евакуйованих людям надають всю необхідну допомогу,
– запевнила міністерка.

Водночас колони приватного транспорту, які рухалися з Токмака та Енергодару, російські військові не пропустили. Наразі наша влада веде перемовини з окупантами, щоб ті дозволили людям поїхати в Запоріжжя.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук: