З них 936 українців їхали з блокадного Маріуполя. Про це на брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.
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Решта 729 осіб є мешканцями населених пунктів Запорізької області:
- Бердянська,
- Мелітополя,
- Енергодара,
- Пологів,
- Оріхова,
- Гуляйполя,
- Василівки.
Після реєстрації в центрах для евакуйованих людям надають всю необхідну допомогу,
– запевнила міністерка.
Водночас колони приватного транспорту, які рухалися з Токмака та Енергодару, російські військові не пропустили. Наразі наша влада веде перемовини з окупантами, щоб ті дозволили людям поїхати в Запоріжжя.
Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук: