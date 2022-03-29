З них 936 українців їхали з блокадного Маріуполя. Про це на брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

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Решта 729 осіб є мешканцями населених пунктів Запорізької області:

Бердянська,

Мелітополя,

Енергодара,

Пологів,

Оріхова,

Гуляйполя,

Василівки.

Після реєстрації в центрах для евакуйованих людям надають всю необхідну допомогу,

– запевнила міністерка.

Водночас колони приватного транспорту, які рухалися з Токмака та Енергодару, російські військові не пропустили. Наразі наша влада веде перемовини з окупантами, щоб ті дозволили людям поїхати в Запоріжжя.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук: