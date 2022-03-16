В Запорожье под ракетные обстрелы впервые попали гражданские объекты

Российские орки утром 16 марта обстреляли Запорожье. Под удар впервые попали гражданские объекты города.

Вражеская ракета прилетела на железнодорожную станцию ​​"Запорожье-2". Еще одна – в район ботанического сада.

Обратите внимание Всю ночь были артиллерийские бои: украинская армия вела успешное наступление

Утро оказалось не добрым. Главная новость – впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке,

– рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По предварительным данным, никто не погиб.

Последствия вражеских обстрелов

В "Укрзализныци" добавили, что повреждения получили пути, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла. На станции находились пригородные поезда, повреждены окна. Компания заверила, что в кратчайшие сроки возобновит всю поврежденную инфраструктуру.

Из-за обстрела отменили пригородный рейс Запорожье – Канцеровка. Поезд сообщением Запорожье – Синельниково отправится в 09:30 со станции "Запорожье-Левое".

Отправка всех пригородных поездов, которые отправлялись со станции "Запорожье-2", будет временно осуществляться с основного вокзала.

На тему смотрите утренний брифинг Ирины Верещук 16 марта: видео