В Запорожье под ракетные обстрелы впервые попали гражданские объекты
Источник:телеграм Александра Старуха
Российские орки утром 16 марта обстреляли Запорожье. Под удар впервые попали гражданские объекты города.
Вражеская ракета прилетела на железнодорожную станцию "Запорожье-2". Еще одна – в район ботанического сада.
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Утро оказалось не добрым. Главная новость – впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке,
– рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По предварительным данным, никто не погиб.
Последствия вражеских обстрелов
В "Укрзализныци" добавили, что повреждения получили пути, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла. На станции находились пригородные поезда, повреждены окна. Компания заверила, что в кратчайшие сроки возобновит всю поврежденную инфраструктуру.
Из-за обстрела отменили пригородный рейс Запорожье – Канцеровка. Поезд сообщением Запорожье – Синельниково отправится в 09:30 со станции "Запорожье-Левое".
Отправка всех пригородных поездов, которые отправлялись со станции "Запорожье-2", будет временно осуществляться с основного вокзала.
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