В Запорожье подожгли вражеский БТР, украли автоматы и из них ночью обстреляли оккупантов

В Запорожской области оккупанты пытаются заехать в села, в частности для того, чтобы ограбить их. Однако пророссийским боевикам ничего не удается.

А ведь местные жители всеми силами защищают свой регион. Не исключение и жители села Васильевка. Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья.

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Как ребята защитили Васильевку

В Васильевке молодые ребята объединились в небольшие отряды самообороны, сделали коктейли Молотова и подожгли бронетранспортер, который стоял недалеко от населенного пункта. Он остановился, ведь у него не было топлива.

Как молодые ребята защитили Васильевку: смотрите видео

Пока российские бойцы пошли искать, где взять топливо, ребята сожгли БТР, забрали из него автоматы, которые побросали бойцы и ударили ночью по тентованной машине с личным составом, которая проезжала по местной дороге.

Говорят примерно о 10 "200-х" среди российского войска,

– сказал журналист.

Он заметил, что оккупанты обезумели. Сейчас они пытаются в Васильевке отыскать тех, кто им напакостил.



Рецепт коктейля Молотова / Інфографика 24 канала