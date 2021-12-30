В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что 29 декабря, в 14:05 получили сообщение об инциденте на улице Байбулатова в Мелитополе.
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Парень из-за гололеда проткнул руку
Подросток в результате гололеда подскользнулся на тротуаре. Во время падения парень проткнул ладонь металлическим забором.
На Запорожье подросток проткнул руку о забор / Фото ГСЧС
Спасатели, прибыв на вызов, с помощью сабельной пилы срезали часть забора, в которой застряла рука пострадавшего. Впоследствии подростка передали врачам скорой.
К слову, от ГСЧС привлекли 1 единицу техники и 4 спасателей.
Парня госпитализировали / Фото ГСЧС
Синоптики предупреждают украинцев о гололедице
Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в восточных областях 30 декабря, в частности о гололедице на дорогах. Из-за этого там объявили первый и второй уровень опасности на дорогах.
Внимательными и осторожными следует быть:
- в Запорожской области;
- в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей;
- на Киевщине.
Советы пешеходам во время гололеда / Инфографика 24 канала
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