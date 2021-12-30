У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що 29 грудня, о 14:05 отримали повідомлення про інцидент на вулиці Байбулатова в Мелітополі.

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Хлопець через ожеледицю проткнув руку

Підліток внаслідок ожеледиці підковзнувся на тротуарі. Під час падіння хлопець проткнув долоню металевим парканом.



На Запоріжжі підліток проткнув руку об паркан / Фото ДСНС

Рятувальники, прибувши на виклик, за допомогою сабельної пили зрізали частину паркану, в якій застрягла рука постраждалого. Згодом підлітка передали лікарям швидкої.

До слова, від ДСНС залучали 1 одиниця техніки та 4 рятувальників.



Хлопця госпіталізували / Фото ДСНС

Синоптики попереджають українців про ожеледицю

Українців попереджають про погіршення погодних умов у східних областях 30 грудня, зокрема про ожеледицю на дорогах. Через це там оголосили перший та другий рівень небезпечності на дорогах.

Уважними та обережними слід бути

у Запорізькій області;

в окремих районах Миколаївської та Донецької областей;

на Київщині.



Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

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