У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що 29 грудня, о 14:05 отримали повідомлення про інцидент на вулиці Байбулатова в Мелітополі.
Читайте також Намело 30 сантиметрів снігу: на Кіровоградщині ліквідовують наслідки негоди
Хлопець через ожеледицю проткнув руку
Підліток внаслідок ожеледиці підковзнувся на тротуарі. Під час падіння хлопець проткнув долоню металевим парканом.
На Запоріжжі підліток проткнув руку об паркан / Фото ДСНС
Рятувальники, прибувши на виклик, за допомогою сабельної пили зрізали частину паркану, в якій застрягла рука постраждалого. Згодом підлітка передали лікарям швидкої.
До слова, від ДСНС залучали 1 одиниця техніки та 4 рятувальників.
Хлопця госпіталізували / Фото ДСНС
Синоптики попереджають українців про ожеледицю
Українців попереджають про погіршення погодних умов у східних областях 30 грудня, зокрема про ожеледицю на дорогах. Через це там оголосили перший та другий рівень небезпечності на дорогах.
Уважними та обережними слід бути
- у Запорізькій області;
- в окремих районах Миколаївської та Донецької областей;
- на Київщині.
Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу
Цікаво – що робити, якщо ваша машина застрягла в снігу