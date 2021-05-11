В Министерстве внутренних дел рассказали о необычном примере правонарушения. В Запорожье обнаружили 17-летнего юношу, который купил форму полицейского и разгуливал в ней по городу.

А все для того, чтобы родные улицы сделать безопасными. Чтобы "навести в городе порядок".

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В Запорожье милиция поймала подростка в полицейской форме

В полицию 10 мая поступил вызов о конфликте с полицейским. Патрульные выехали на место, а когда прибыли – то очень удивились. Ибо "полицейским" оказался подросток, который просто купил где-то форму.

Его зовут Максим, и ему всего 17 лет. Юный "страж порядка" интересуется законами и часто сообщает о выявленных правонарушениях в полицию,

– рассказали в МВД.

Юноша очень хочет жить в безопасном пространстве, хочет помочь "навести порядок в родном городе". Но способ для достижения благородной цели на этот раз выбрал не слишком удачно.

Ведь одеть форму полицейского без наличия на это права является правонарушением.

В итоге у парня забрали форму, а с его родителями проведут разъяснительную работу. Будет ли другое наказание юноше – в МВД не указали. Но отметили, что в будущем будут рады видеть Максима среди настоящих полицейских.



В Запорожье обнаружили парня, который решил "навести порядок" в городе / Фото НПУ