У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про незвичний приклад правопорушення. У Запоріжжі виявили 17-річного юнака, який купив форму поліцейського і розгулював у ній містом.

А все для того, аби рідні вулиці зробити безпечнішими. Аби "навести у місті лад".

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У Запоріжжі поліція піймала підлітка у поліцейській формі

У поліцію 10 травня надійшов виклик про конфлікт із поліцейським. Патрульні виїхали на місце, а коли прибули – то дуже здивувалися. Бо "поліцейським" виявився підліток, який просто купив десь форму.

Його звати Максим, і йому лише 17 років. Юний "охоронець порядку" цікавиться законами та часто повідомляє про виявлені правопорушення в поліцію,

– розповіли у МВС.

Юнак дуже хоче жити у безпечному просторі, хоче допомогти "навести лад у рідному місті". Але спосіб для досягнення благородної мети цього разу обрав не надто вдало.

Адже одягнути форму поліцейського без належного на те права – це правопорушення.

У підсумку в хлопця забрали форму, а з його батьками проведуть роз'яснювальну роботу. Чи буде інше покарання юнаку – у МВС не вказали. Але зазначили, що у майбутньому будуть раді бачити Максима серед справжніх поліцейських.



У Запоріжжі виявили хлопця, який вирішив "навести лад" у місті / Фото НПУ

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