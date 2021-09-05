Ребенка ищут не только правоохранители, но и кинологи и даже нацгвардейцы.

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Что известно об исчезновении Максима

11-летний Максим Самофалов 29 августа в 16:00 ушел из дома и пропал. Известно, что мальчик учится в 5 классе школы-интерната села Терпение.

Приметы мальчика

  • на вид 10 – 11 лет,
  • рост примерно 120 сантиметров,
  • худощавого телосложения,
  • волосы русые короткостриженные,
  • глаза зеленые,
  • футболка черного цвета, шорты.

По оперативной информации мальчик может находиться в городе Мелитополь или Запорожье.

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На Запорожье пропал мальчик / Фото Нацполиции