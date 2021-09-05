Ребенка ищут не только правоохранители, но и кинологи и даже нацгвардейцы.
Важно Мальчик умер от переохлаждения: в Калуше осудили мать, которая подбросила ребенка соседям
Что известно об исчезновении Максима
11-летний Максим Самофалов 29 августа в 16:00 ушел из дома и пропал. Известно, что мальчик учится в 5 классе школы-интерната села Терпение.
Приметы мальчика
- на вид 10 – 11 лет,
- рост примерно 120 сантиметров,
- худощавого телосложения,
- волосы русые короткостриженные,
- глаза зеленые,
- футболка черного цвета, шорты.
По оперативной информации мальчик может находиться в городе Мелитополь или Запорожье.
На Запорожье пропал мальчик / Фото Нацполиции