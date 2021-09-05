Дитину шукають не лише правоохоронці, але й кінологи та навіть нацгвардійці.
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Що відомо про зникнення Максима
11-річний Максим Самофалов 29 серпня о 16:00 пішов з будинку і зник. Відомо, що хлопець навчається у 5 класі школи-інтернату села Терпіння.
Прикмети хлопчика
- на вигляд 10 – 11 років,
- зріст приблизно 120 сантиметрів,
- худорлявої статури,
- волосся русяве короткострижене,
- очі зелені,
- футболка чорного кольору, шорти.
За оперативною інформацією хлопець може перебувати у місті Мелітополь або Запоріжжі.
На Запоріжжі зник хлопчик / Фото Нацполіції