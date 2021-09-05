Дитину шукають не лише правоохоронці, але й кінологи та навіть нацгвардійці.

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Що відомо про зникнення Максима

11-річний Максим Самофалов 29 серпня о 16:00 пішов з будинку і зник. Відомо, що хлопець навчається у 5 класі школи-інтернату села Терпіння.

Прикмети хлопчика

  • на вигляд 10 – 11 років,
  • зріст приблизно 120 сантиметрів,
  • худорлявої статури,
  • волосся русяве короткострижене,
  • очі зелені,
  • футболка чорного кольору, шорти.

За оперативною інформацією хлопець може перебувати у місті Мелітополь або Запоріжжі.

На Запоріжжі зник хлопчик
На Запоріжжі зник хлопчик / Фото Нацполіції