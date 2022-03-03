Как сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, движение через дамбу Днепрогэса перекрыто.

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Дамбу Днепрогэса перекрыли для движения транспорта

В частности, отменяется курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через Днепрогэс в центр города. В мэрии подчеркивают, что это вынужденная мера, ведь враг близко и необходимо защищать город.

Кроме того, Куртей призвал горожан не выходить без нужды из дома, а также не использовать автомобили.

Помните – сейчас не до комфорта! Сейчас надо сохранить жизнь!,

– подчеркнул он.

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Текст публикации Анатолия Куртева

Внимание!

Движение автотранспорта через плотину Днепрогэс полностью перекрыто.

Отменяется курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через Днепрогэс в центр города.

Это вынужденные меры! Враг близко и мы защищаемся!

Не выходите без нужды из дома, не пользуйтесь автомобилями!

Помните – сейчас не до комфорта!

Сейчас нужно сохранить жизнь!