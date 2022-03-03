Як повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, рух через дамбу Дніпрогесу перекритий.

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Дамбу Дніпрогесу перекрили для руху транспорту

Зокрема скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста. У мерії наголошують, що це вимушений захід, адже ворог близько і необхідно боронити місто.

Крім того, Куртєв закликав містян не виходити без потреби з дому, а також не використовувати автомобілі.

Пам'ятайте – зараз не до комфорту! Зараз треба зберегти життя!,

– наголосив він.

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Текст публікації Анатолія Куртєва

Увага!

Рух автотранспорту через греблю Дніпрогес повністю перекрито.

Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста. Це вимушені заходи! Ворог близько і ми захищаємося!

Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями!

Пам’ятайте – зараз не до комфорту!

Зараз треба зберегти життя!