В Запорожье после перерыва на карантин провели "Велодень – 2021"

Более 2 тысяч велосипедистов собрались на традиционный для Запорожья "Велодень". Мероприятие провели 30 мая, после перерыва на карантин.

"Велодень" объединил велосипедистов из Запорожья, Мелитополя и Бердянска. Стартовали участники велопробега в сопровождении полиции.

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Обычно участники собираются на Запорожской площади, однако в 2021 году организаторы изменили место старта – для соблюдения дистанции в один велосипед.

Каким был маршрут "велопробега"

Маршрут заезда проложили через проспект Маяковского к Прибрежной магистрали. Конечным пунктом назначения стала нижняя площадка на каскаде фонтанов "Радуга".

Общая протяженность маршрута составляла 12 километров. Некоторые участники велосообщества отметили, что собираются на акцию, чтобы показать – их много, к ним следует присоединяться и их надо уважать на дороге.



Протяженность маршрута составляла 12 километров / Фото "Первого Запорожского"

"Велодень" собирает разных людей: одни путешествуют на велосипедах как туристы, другие ездят на нем на работу.