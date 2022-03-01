В Запорожье СБУ поймала главаря батальона "Восток"

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины задержали вражеского агента.

Он оказался боевиком террористической группировки на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщили в СБУ.

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Если точнее – это был главарь пророссийского батальона "Восток".

Известно, что боевик цинично маскировался под местного жителя Запорожья. Еще с первого дня войны находился рядом с военными объектами и фотографировал их.

Сейчас с ним разбирается СБУ.

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