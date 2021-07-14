СБУ предотвратила попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию через создание самопровозглашенного "Энергодарского городского совета". По информации следователей, противоправную деятельность организовал житель Запорожской области.

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"Для легитимизации своих "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых городского главу и депутатов самопровозглашенного органа местного самоуправления", – говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители обнаружили "документы" фейковых образований

В то же время для привлечения в свои ряды организаторы обещали гражданам "должности", освобождение от уплаты налогов и регистрации имущества, а также – неподсудность органам судебной власти Украины.

Кроме того, в результате проведенных следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников учредительные "документы" фейковых образований, а также:

протоколы собраний "активистов";

компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Материалы, которые удалось изъять, направили на экспертизу. В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности злоумышленников.

Обратите внимание! Производство касается части 1 статьи 353 Уголовного кодекса Украины – речь идет о самовольном присвоении властных полномочий или звания служебного лица.