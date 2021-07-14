СБУ запобігла спробам дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію через створення самопроголошеної "Енергодарської міської ради". За інформацією слідчих, протиправну діяльність організував мешканець Запорізької області.

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"Для легітимізації своїх "повноважень" вони провели підпільні збори й обрали так званих міського голову і депутатів самопроголошеного органу місцевого самоврядування", – мовиться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці виявили "документи" фейкових утворень

Водночас для залучення до своїх лав організатори обіцяли громадянам "посади", звільнення від сплати податків й реєстрації майна, а також – непідсудність органам судової влади України.

Окрім того, в результат проведених слідчих дій, правоохоронці виявили у зловмисників установчі "документи" фейкових утворень, а також:

протоколи зібрань "активістів";

комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Матеріали, які вдалося вилучити, направили на експертизу. У межах кримінального провадження наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності зловмисників.

Зверніть увагу! Провадження стосується частини 1 статті 353 Кримінального кодексу України – мовиться про самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.