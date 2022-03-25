Кирилл Тимошенко – заместитель Руководителя Офиса Президента рассказал, что люди прибыли автобусами и автомобилями. Эвакуированным уже оказывают необходимую помощь.

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Обеспечивается питание, места для отдыха и другая необходимая помощь,

– рассказал Тимошенко.

Ранее он заявил, что всего в Запорожье 25 марта ожидают 3500 мариупольцев и 521 жителя Мелитополя.

Также в город прибыла колонна из города Пологи – 117 человек. Среди которых 35 детей-сирот.

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