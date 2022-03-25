Кирило Тимошенко – заступник Керівника Офісу Президента – розповів, що люди прибули автобусами та автівками. Евакуйованим вже надають необхідну допомогу.

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Забезпечується харчування, місця для відпочинку та інша необхідна допомога,

– розповів Тимошенко.

Раніше він заявив, що загалом у Запоріжжі 25 березня очікують 3500 маріупольців та 521 мешканця Мелітополя.

Також до міста прибула колона з міста Пологи – 117 людей. Серед яких – 35 дітей-сиріт.

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