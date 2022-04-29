В Запорожье слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города с воздуха. Вечером 29 апреля в Запорожье слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях.

Соответствующую информацию обнародовали в местных СМИ и телеграм-каналах.

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Пока неизвестно, что произошло. Однако граждане должны оставаться в укрытиях и не выходить на улицу, пока не прозвучит сигнал об окончании воздушной тревоги.

Кроме того, важно ни в коем случае не фотографировать и не снимать видео "прилетов".

Ситуация в Запорожье: коротко

Россияне пытаются удержать свои позиции в Запорожье. Даже готовы привлечь силы, которые участвовали в блокаде Мариуполя. Следовательно, часть оккупантов отошла из Донбасса.

В то же время из Мелитополя захватчики фурами с заклеенными номерами вывозят продукты, зерно и сельскохозяйственную технику. Награбленное отправляют в направлении Крыма.

В области сменили время комендантского часа на период майских праздников, говорится о 1 – 2 мая.

Под Мелитополем "устал" мост, по которому россияне везли оружие: смотрите видео

Звуки взрывов могут быть слышны в результате работы противовоздушной обороны.