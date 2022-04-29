В Запорожье слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях
29 апреля 2022 , 21:51Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "єТривога"
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города с воздуха. Вечером 29 апреля в Запорожье слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях.
Соответствующую информацию обнародовали в местных СМИ и телеграм-каналах.
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Пока неизвестно, что произошло. Однако граждане должны оставаться в укрытиях и не выходить на улицу, пока не прозвучит сигнал об окончании воздушной тревоги.
Кроме того, важно ни в коем случае не фотографировать и не снимать видео "прилетов".Обратите внимание! Звуки взрывов могут быть слышны в результате работы противовоздушной обороны.
Ситуация в Запорожье: коротко
- Россияне пытаются удержать свои позиции в Запорожье. Даже готовы привлечь силы, которые участвовали в блокаде Мариуполя. Следовательно, часть оккупантов отошла из Донбасса.
- В то же время из Мелитополя захватчики фурами с заклеенными номерами вывозят продукты, зерно и сельскохозяйственную технику. Награбленное отправляют в направлении Крыма.
- В области сменили время комендантского часа на период майских праздников, говорится о 1 – 2 мая.
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