Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения Артуру Тарану, который 21 июля жестоко избил бойца "Азова" Олега Черевко. Подозреваемого оставили под стражей без права внесения залога.

Ранее подозреваемого отпустили под залог

Ранее Тарана отпустили под минимальный залог – 40 тысяч гривен. Однако после смерти Черевко 27 июля, меру пресечения изменили. Об этом информирует пресс-служба суда.

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Коллегия судей, рассмотрев материалы дела, согласилась с доводами прокурора и удовлетворила апелляционную жалобу, изменив меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога,

– говорится в сообщении.

Подозреваемый и его защитники приняли участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из Коммунарского райсуда Запорожья. Требовать справедливого наказания для виновного в смерти побратима пришли бойцы "Азова", ветераны и местные жители.

Что известно об избиении Олега Черевко