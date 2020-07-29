Запорізький апеляційний суд змінив запобіжний захід Артурові Таранові, який 21 липня жорстоко побив бійця "Азову" Олега Черевка. Підозрюваного залишили під вартою без права внесення застави.

Раніше підозрюваного відпустили під заставу

Раніше Тарана відпустили під мінімальну заставу – 40 тисяч гривень. Проте після смерті Черевка 27 липня, запобіжний захід змінили. Про це інформує пресслужба суду.

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Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, погодилася з доводами прокурора та задовольнила апеляційну скаргу, змінивши запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави,

– мовиться у повідомленні.

Підозрюваний та його захисники взяли участь судовому засіданні у режимі відеоконференції з Комунарського райсуду Запоріжжя. Вимагати справедливого покарання для винного у смерті побратима прийшли бійці "Азову", ветерани та місцеві жителі.

Що відомо про побиття Олега Черевка