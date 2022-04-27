В Запорожской области тероборона нанесла врагу мощные потери: видео горящей техники
27 апреля 2022 , 09:32Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские войска наносят значительные потери российским оккупантам, не вступая с ними в открытый бой. Для этого у нас есть артиллерия.
Последствия работы артиллерии из территориальной обороны показали в Генштабе ВСУ. Они опубликовали видео разбитой техники российских захватчиков, которая была уничтожена артиллерийским огнем украинских защитников.
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Случилось это на Запорожском направлении. Однако где именно – в Генштабе решили не уточнять.
Так же неизвестно и окончательное количество потерь оккупантов. На видео только попала уничтоженная техника.
Видео уничтоженной техники оккупантов